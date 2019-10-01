Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао
11:32 01.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао. Си Цзиньпин выразил уверенность, что специальные административные районы будут успешно развиваться совместно с материковым Китаем.
«Завтра обязательно будет ещё лучше, чем сегодня», — заявил глава государства в ходе приёма по случаю 70-й годовщины образования КНР.
В стране приняты повышенные меры безопасности. До вечера среды запрещено запускать летательные аппараты. Проезд на частном автотранспорте по дорогам, ведущим к центральной улице Чанъаньцзе и площади Тяньаньмэнь, полностью перекрыт, передаёт РИА Новости.
В Гонконге 17 недель подряд продолжаются акции протеста. Причина — намерение местных властей принять закон об экстрадиции жителей в другие районы Китая. Одновременно организаторы протестов призвали США и Великобританию помочь Гонконгу освободиться от контроля Пекина. Говорит Москва
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