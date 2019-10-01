0
0
0
НОВОСТИ

Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао

11:32 01.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао. Си Цзиньпин выразил уверенность, что специальные административные районы будут успешно развиваться совместно с материковым Китаем.

«Завтра обязательно будет ещё лучше, чем сегодня», — заявил глава государства в ходе приёма по случаю 70-й годовщины образования КНР.

В стране приняты повышенные меры безопасности. До вечера среды запрещено запускать летательные аппараты. Проезд на частном автотранспорте по дорогам, ведущим к центральной улице Чанъаньцзе и площади Тяньаньмэнь, полностью перекрыт, передаёт РИА Новости.

В Гонконге 17 недель подряд продолжаются акции протеста. Причина — намерение местных властей принять закон об экстрадиции жителей в другие районы Китая. Одновременно организаторы протестов призвали США и Великобританию помочь Гонконгу освободиться от контроля Пекина.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 01.10.2019
Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
0
35
11:05 01.10.2019
Киевляне заметили в метро Тома Круза
0
59
11:00 01.10.2019
США сорвали операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан - заявление России и Сирии
0
67
10:32 01.10.2019
Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло более, чем на 50% - МВД
0
104
10:20 01.10.2019
Новейший ударный стелс-беспилотник принял участие в военном параде в Пекине
0
116
10:05 01.10.2019
Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
0
146
10:00 01.10.2019
Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
0
141
09:32 01.10.2019
С сегодняшнего дня увеличиваются оклады судей и правоохранителей
0
186
09:20 01.10.2019
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
0
206
09:05 01.10.2019
Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы
0
203

Возврат к списку