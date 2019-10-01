Концерты, кинопоказы и экскурсии пройдут на выставке "Город: детали"
11:43 01.10.2019
Посетителей форума ждет большая программа – кроме экспозиции с решениями по благоустройству городской среды, горожане смогут увидеть тематические мастер-классы, концерты и кинопоказы. Например, детей научать проектировать и строить город из картона - с домами, деревьями, детскими площадками, фонарями и скамейками. Младших школьников также ждет «Школа вождения», где посетители на самокатах смогут учить правила дорожного движения на импровизированной улице с перекрестками, светофорами и дорожными знаками.
Также будет открыт кластер «Территория спорта», где можно будет опробовать уличные тренажеры, принять участие в мастер-классах по паркуру и воркауту, открытых тренировках по футболу, волейболу и фитнесу. А в «Сквере настольных игр» можно будет поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.
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