Концерты, кинопоказы и экскурсии пройдут на выставке "Город: детали"

11:43

Выставка «Город: детали», на которой архитекторы и урбанисты представят свои проекты, улучшающие комфортность жизни в мегаполисе, будет бесплатной. Для участия в форуме, который состоится в Москве 3-5 октября в павильоне №75 на ВДНХ, нужно лишь зарегистрироваться на официальном сайте выставки или стойке регистрации в 75-м павильоне. Экспозиция 3 и 4 октября будет работать с 10.00 до 20.00, 5 октября – с 10.00 до 16.00.

Посетителей форума ждет большая программа – кроме экспозиции с решениями по благоустройству городской среды, горожане смогут увидеть тематические мастер-классы, концерты и кинопоказы. Например, детей научать проектировать и строить город из картона - с домами, деревьями, детскими площадками, фонарями и скамейками. Младших школьников также ждет «Школа вождения», где посетители на самокатах смогут учить правила дорожного движения на импровизированной улице с перекрестками, светофорами и дорожными знаками.

Также будет открыт кластер «Территория спорта», где можно будет опробовать уличные тренажеры, принять участие в мастер-классах по паркуру и воркауту, открытых тренировках по футболу, волейболу и фитнесу. А в «Сквере настольных игр» можно будет поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.

