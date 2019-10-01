Москва и Минск не ведут переговоров о размещении военной базы в Белоруссии - Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент обсуждения не ведется", - сказал представитель Кремля.

