Москва и Минск не ведут переговоров о размещении военной базы в Белоруссии - Песков
12:00 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент обсуждения не ведется", - сказал представитель Кремля.
Новости
- 13:05 01.10.2019
- Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту
- 13:00 01.10.2019
- В Госдуме сочли вымогательством отказ Белоруссии от размещения военной базы РФ
- 12:47 01.10.2019
- Гастрофестиваль "Золотая осень" в Москве охватит более 1500 площадок
- 12:32 01.10.2019
- В РФ расширились возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД
- 12:20 01.10.2019
- Минтруд РФ направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели
- 12:05 01.10.2019
- Порошенко не пришел на проведение допроса с использованием полиграфа
- 11:43 01.10.2019
- Концерты, кинопоказы и экскурсии пройдут на выставке "Город: детали"
- 11:32 01.10.2019
- Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао
- 11:20 01.10.2019
- Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
- 11:05 01.10.2019
- Киевляне заметили в метро Тома Круза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать