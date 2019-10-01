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Порошенко не пришел на проведение допроса с использованием полиграфа

12:05 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился на допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщил заведующий отделением психологических исследований Киевского научно- исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

"От Петра Алексеевича не было никаких заявлений, он не явился пока", - сказал он журналистам в эфире "Ньюсуан".

Проведение экспертизы было запланировано на 10:00 мск. Ирхин заявил, что институт готов провести допрос, если Порошенко все-таки приедет. Вместе с тем он исключил возможность проведения экспертизы в прямом эфире, на чем ранее настаивал Порошенко. "Судебно-психологическая экспертиза не предполагает проведение исследования в прямом эфире. Это экспертиза, а прямой эфир - это шоу", - сказал он.

В августе нынешнего года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос экс-президента с применением детектора лжи. Решение было выдано в рамках расследования дела о вероятном уклонении Порошенко от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". 

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