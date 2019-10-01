Минтруд РФ направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели
12:20 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство труда и социальной защиты России направил в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила во вторник пресс- служба Минтруда.
"Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - говорится в сообщении.
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