0
0
104
НОВОСТИ

Минтруд РФ направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

12:20 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда и социальной защиты России направил в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила во вторник пресс- служба Минтруда.

"Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 01.10.2019
Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту
0
6
13:00 01.10.2019
В Госдуме сочли вымогательством отказ Белоруссии от размещения военной базы РФ
0
14
12:47 01.10.2019
Гастрофестиваль "Золотая осень" в Москве охватит более 1500 площадок
0
44
12:32 01.10.2019
В РФ расширились возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД
0
82
12:05 01.10.2019
Порошенко не пришел на проведение допроса с использованием полиграфа
0
116
12:00 01.10.2019
Москва и Минск не ведут переговоров о размещении военной базы в Белоруссии - Песков
0
122
11:43 01.10.2019
Концерты, кинопоказы и экскурсии пройдут на выставке "Город: детали"
0
127
11:32 01.10.2019
Председатель КНР пообещал сохранить автономию Гонконгу и Макао
0
149
11:20 01.10.2019
Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
0
180
11:05 01.10.2019
Киевляне заметили в метро Тома Круза
0
182

Возврат к списку