Минтруд РФ направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда и социальной защиты России направил в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила во вторник пресс- служба Минтруда.

"Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - говорится в сообщении.

