В РФ расширились возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД

12:32 Источник: Коммерсант.ru

С 1 октября расширяются возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю теперь может достигать 400 тыс. руб. (в четыре раза больше, чем раньше): такая возможность отныне доступна пользователям мобильного приложения «ДТП. Европротокол».



С 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки касаются европротокола — оформления без инспектора ГИБДД мелкой аварии с участием двух машины без пострадавших. В России 30% всех ДТП сегодня оформляются без инспекторов.

Эксперты ожидают всплеска случаев страхового мошенничества в связи с нововведениями. Коммерсантъ

