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НОВОСТИ

В РФ расширились возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД

12:32 01.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

С 1 октября расширяются возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю теперь может достигать 400 тыс. руб. (в четыре раза больше, чем раньше): такая возможность отныне доступна пользователям мобильного приложения «ДТП. Европротокол». 

С 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки касаются европротокола — оформления без инспектора ГИБДД мелкой аварии с участием двух машины без пострадавших. В России 30% всех ДТП сегодня оформляются без инспекторов.

Эксперты ожидают всплеска случаев страхового мошенничества в связи с нововведениями.  Коммерсантъ

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