Гастрофестиваль "Золотая осень" в Москве охватит более 1500 площадок
12:47 01.10.2019
Традиционный осенний гастрономический фестиваль «Золотая осень» в нынешнем году будет проводиться на более чем 1500 площадках в разных частях Москвы. При этом главной точкой «Золотой осени» станет Красная площадь, где устроят аграрную ярмарку. Здесь расположат более 50 павильонов, в которых можно будет купить сельхозпродукцию, выращенную в десятках субъектов Федерации, а также попробовать традиционные блюда различных народов РФ - кубанский борщ, чувашский суп «кагай-шурби», сибирские пельмени, онежскую ряпушку, тульские «лапти», муромские калачи, крымские чебуреки и татарский чак-чак.
Всего в фестивале будут участвовать четыре площадки в центре мегаполиса, 27 – в округах, также будут действовать 96 ярмарок выходного дня, 22 сельхозрынка и более 1000 сетевых магазинов.
Гастрономический фестиваль по традиции будет сопровождаться культурной программой – в разных районах мегаполиса запланированы мастер-классы, кулинарные шоу, концерты, выставки, устраиваться традиционные народные игры.
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