В Госдуме сочли вымогательством отказ Белоруссии от размещения военной базы РФ

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали вымогательством отказ Белоруссии в размещении российской военной базы. Минск и Москва несколько лет обсуждали этот вопрос. Военный объект должен был появиться на территории Бобруйска для защиты западных рубежей.

Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей называл бессмысленной затею размещения российского авиабазы в союзной стране.



Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью «Говорит Москва» предположил, что власти Белоруссии хотят добиться от России предложений по экспорту нефти.

«Это предмет такого вымогательства. Я, в данном случае, хотел бы это слово лишить всяких обидных сопутствующих эмоциональных оценок. Осуществляется на государственном уровне, то есть вы нам, мы вам. Мы вам базу, вы нам, скажем, отмените налоговый манёвр в нефтяной отрасли. Это, в общем, постановка вопроса, которая свидетельствует о том, что Беларусь остаётся в орбите влияния России, но как союзник, она чрезвычайно зациклена на возможности поддержания своей экономики».



Затулин добавил, что Минск пользуется своим нынешним положением, поставляя в Россию продукцию в обход санкций, а также предлагает себя в качестве переговорного моста между Западом и Востоком. Политик считает, что Белоруссия заинтересована в своём хорошем имидже.



Ранее в Кремле заявили, что сейчас о создании военной базы в Белоруссии речи не идёт.

