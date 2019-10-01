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Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

13:05 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Двукратных до этого было трое, помимо самой Маоии. Великие имена – Клоэт, Влашич и Костадинова, которой принадлежит и уникальный мировой рекорд – 2 метра 9 сантиметров. Ласицкене, которая в этом сезоне не выиграла только один старт, шла ровно, преодолевая одну высоту за другой без единой ошибки. До отметки 204 сантиметра она добралась вместе с украинкой Ярославой Магучих. Ярослава перелетела планку с третьей попытки, но потом, посоветовавшись с тренером, отказалась прыгать дальше, решив, что серебра чемпионата мира будет вполне достаточно. Этим она несколько озадачила Марию, которая уже собиралась бороться дальше. Уже в ранге трехкратной чемпионки мира Ласицкене попыталась взять 208 сантиметров, но не смогла. Мария сказала, что боялась мечтать о третьем титуле иэти мысли очень мешали ей настроится.

Это вторая золотая медаль наших спортсменов на чемпионате. Первую завоевала в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.  Эхо Москвы

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