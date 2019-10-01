Врачей из центра Блохина обвинили в грубом нарушении этики

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав обвинил врачей из центра Блохина в грубом нарушении этики. Четверо онкологов в своём видеосообщении рассказали, что новое руководство не даёт им честно выполнять свой врачебный долг, а также пожаловались на антисанитарию и невыносимые условия для пребывания больных детей.

В министерстве на это ответили, что создали комиссию, которая будет работать до 10 октября, а выступления медиков центра назвали грубым нарушением трудовой дисциплины и врачебной этики.



Ранее 26 детских онкологов написали заявления об увольнении. Георгий Менткевич был одним из инициаторов протеста.



Этим летом НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, по словам врачей, создала напряжённую обстановку в коллективе. Говорит Москва

