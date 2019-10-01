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Врачей из центра Блохина обвинили в грубом нарушении этики

13:20 01.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав обвинил врачей из центра Блохина в грубом нарушении этики. Четверо онкологов в своём видеосообщении рассказали, что новое руководство не даёт им честно выполнять свой врачебный долг, а также пожаловались на антисанитарию и невыносимые условия для пребывания больных детей.

В министерстве на это ответили, что создали комиссию, которая будет работать до 10 октября, а выступления медиков центра назвали грубым нарушением трудовой дисциплины и врачебной этики.

Ранее 26 детских онкологов написали заявления об увольнении. Георгий Менткевич был одним из инициаторов протеста.

Этим летом НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, по словам врачей, создала напряжённую обстановку в коллективе.  Говорит Москва

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