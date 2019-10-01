После нападения умер сотрудник центрального аппарата СК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненный при нападении возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что", - сказал собеседник агентства.

