Продавцы книг в РФ теперь могут спрашивать паспорт у покупателей
14:32 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Продавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт.
Сведения о вступившем в силу законе опубликовано на официальном портале правовой информации. Эхо Москвы
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