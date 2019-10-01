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Продавцы книг в РФ теперь могут спрашивать паспорт у покупателей

14:32 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Продавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт.

Сведения о  вступившем в силу законе опубликовано на официальном портале правовой информации.  Эхо Москвы

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