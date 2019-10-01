Железная дорога на Украине практически уничтожена - Гончарук

15:00 Источник: Lenta.ru

Железная дорога на Украине за предыдущие годы была практически уничтожена, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.



По словам Гончарука, доставшаяся Украине от Советского Союза транспортная инфраструктура почти погибла. «Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители», — сказал украинский политик. При этом он отметил, что на 90 процентов истощено государственное предприятие «Укрзализныця» («Украинская железная дорога»).



Глава украинского кабмина добавил, что в стране почти каждый день горят локомотивы и не хватает подвижного состава, чтобы удовлетворять потребности бизнеса. Ранее председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook заявил, что Украина находится в шаге от коллапса на железной дороге. По его словам, в стране остро не хватает грузовых вагонов, тогда как власти компании «Укрзализныця» отвлекают от этого новостями о закупке пластиковых стаканов для чая и «рушников».

15 сентября бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава предупредил о катастрофе на железной дороге в случае ее приватизации. «Нынешние реформаторы пытаются при помощи рецепта, который был направлен на решение совсем других проблем, решать проблемы Украины. Это приведет просто к коллапсу железнодорожного транспорта», — заявил Кава.



30 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил разделить компанию «Укрзализныця» на три части и лишь одну из них оставить в собственности государства. По его словам, «чем меньше государства в экономике, тем лучше». При этом железнодорожное полотно не может быть приватизировано. Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов предлагал частично продать акции частным компаниям для привлечения инвестиций, сообщало Hromadske. Lenta.Ru

