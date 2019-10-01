Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году - Рогозин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По данным НАСА, с которым мы вели переговоры на Байконуре, они надеются решить свои проблемы, и Boeing, и компания Space X, до конца текущего года. Соответственно, в следующем году полетит экипаж. Желаем им успеха!" - сказал Рогозин.

