Более 60% ученых в РФ считают, что реформа РАН ухудшила положение науки в стране

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство академиков, член- корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) - 64% - считают, что положение российской науки после реформы РАН в 2013 году в целом ухудшилось. Такое мнение они высказали в ходе опроса, результаты которого опубликованы во вторник на сайте академии.

"Отношение ученых к итогам реформ измерялось тремя вопросами, в которых произошедшее предлагалось оценить по 5-балльной шкале. Подавляющее большинство опрошенных (64%) считают, что положение в целом ухудшилось и сама реформа сказалась негативно на российской науке. Считает, что ситуация не изменилась, каждый пятый. И видят позитивные моменты в реформе 13,8%", - говорится в аналитическом отчете по результатам опроса академиков, членов- корреспондентов и профессоров РАН "Шесть лет реформы РАН: результаты и перспективы".



Как отмечается в исследовании, схожие результаты были получены и при оценке изменений, произошедших в тех научных областях, которыми занимаются опрошенные ученые. Большинство (56,8%) считают, что положение в той или иной мере ухудшилось. Еще 27% не видят каких-либо изменений. Наиболее негативно положение в своей области российской науки оценивают ученые из Дальневосточного отделения РАН (83%) - в частности, отделения историко-филологических наук (82,9%), а также отделения физиологических наук (80%).



"Проведен опрос, он приурочен к дате реформы, но цель опроса была не только в том, чтобы ученые ответили, как реформа сказалась, но оценили состояние исследований, что можно сделать, чтобы наука развивалась эффективно", - сказал во вторник в ходе пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев.





