Платные парковки рядом со школами и поликлиниками могут запретить
16:12 01.10.2019 Источник: RNS
В Госдуму внесли законопроект о запрете платных парков на территориях, прилегающих к социальным объектам и зданиям органов государственной и муниципальной власти, следует из материалов электронной базы парламента.
«Законопроектом предлагается внести изменения …предусматривающие, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Речь в частности идет об объектах спорта, зданиях, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. RNS
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