Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ

16:32 Источник: RNS

Польша присоединилась к частичному бойкоту Украины осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности. Об этом сообщил председатель польской делегации Александр Поцей, передает «Укринформ».

«Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы», — сказал Поцей.



Ранее делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ. Произошло это на фоне восстановления российской делегации в Парламентской ассамблее. RNS

