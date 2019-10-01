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НОВОСТИ

Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ

16:32 01.10.2019 Источник: RNS

Польша присоединилась к частичному бойкоту Украины осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности. Об этом сообщил председатель польской делегации Александр Поцей, передает «Укринформ».

«Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы», — сказал Поцей.

Ранее делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ. Произошло это на фоне восстановления российской делегации в Парламентской ассамблее.  RNS

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