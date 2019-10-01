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В результате нападения в училище в финском городе Куопио погиб человек, 10 пострадали

17:00 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Один человек погиб в результате нападения в училище в финском городе Куопио. Еще десять пострадали.

Нападавший сейчас задержан. Ранее его осмотрели врачи, поскольку он также получил сегодня ранения. Неизвестный пришел в профучилище Сало около полудня. Он пронес в класс крупное холодное оружие, возможно саблю или меч, после чего напал на преподавателя — сообщает финская газета «Илталехти».

Затем началась суматоха. Помешать нападавшему пытались и студенты, по данным издания, они кидали в него стулья. 

Когда приехала полиция, она была вынуждена применить огнестрельное оружие, чтобы задержать молодого человека, — пишет финский интернет-портал Yle. Имя нападавшего пока не объявили. О возможных мотивах также еще ничего неизвестно.

На эту трагедию уже отреагировал премьер-министр Финляднии Анти Ринне. Он осудил акт насилия и пообещал лично следить за ситуацией. 

Для Финляндии такие нападения – большая редкость. В последний раз подобное произошло в 2008-ом году, когда один из учащихся устроил в школе стрельбу. Тогда погибло два человека.  Эхо Москвы

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