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НОВОСТИ

Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село

17:12 01.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил оппозиционному политику Алексею Навальному возглавить одно из самых отдаленных сел севера региона и «получить бесценный управленческий опыт», а также «радикально улучшить знания о Камчатке».  Предложение стало ответом на критику со стороны оппозиционера.

Как сообщил “Ъ” губернатор, он увидел в интернете высказывание Алексея Навального о котельной в поселке Средние Пахачи. Ранее сообщалось, что котельная была закрыта еще в 1999 году, а камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль официально объявил ее работающей. Селяне тут же разоблачили министра, напомнив ему, что греются от печей. Прокуратура края провела проверку и заявила, что бюджетные деньги на этот объект не тратились с 1999 года.

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