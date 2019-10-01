Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село
17:12 01.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как сообщил “Ъ” губернатор, он увидел в интернете высказывание Алексея Навального о котельной в поселке Средние Пахачи. Ранее сообщалось, что котельная была закрыта еще в 1999 году, а камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль официально объявил ее работающей. Селяне тут же разоблачили министра, напомнив ему, что греются от печей. Прокуратура края провела проверку и заявила, что бюджетные деньги на этот объект не тратились с 1999 года.
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