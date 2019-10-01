Решение о сокращении чиновников не принято, компенсации в бюджете являются резервом - Минфин
17:40 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о сокращении численности госслужащих не принято, зарезервированные в проекте бюджета компенсационные выплаты не означают гарантированного сокращения сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.
"Решение по сокращению численности госслужащих не принято и, соответственно, компенсационные выплаты увольняемым в связи с этим решением работникам госорганов не предусмотрены в бюджете в необходимом объеме", - сказали в министерстве.
В Минфине добавили, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов зарезервированы средства на компенсационные выплаты работникам федеральных государственных органов в размере 1,5 млрд рублей в 2020 году, 1,7 млрд рублей в 2021 году и 1,6 млрд рублей в 2022 году.
"Это не означает гарантированное сокращение сотрудников, данные средства являются резервом на случай принятия президентом и правительством Российской Федерации решений об упразднении или объединении госорганов", - подчеркнули в пресс-службе Минфина.
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