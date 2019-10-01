Россияне стали меньше доверять банкам - опрос
19:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверие населения РФ к банкам в 2019 году снизилось на 7 п. п. - до 58%. При этом страховым компаниям доверяют 27% россиян, негосударственным пенсионным фондам - 13%, микрофинансовым организациям - 4%. Об этом говорится в опросе аналитического центра НАФИ, приведенном в обзоре "Потребительские тренды на рынке банковских услуг". Изменение доверия россиян к МФО, страховщикам и НПФ по сравнению с 2018 годом НАФИ не приводит.
В целом, 42% россиян полагают, что российская банковская система будет стабильна и уходить с рынка будут только отдельные мелкие и средние банки. Четверть россиян ожидают банкротства одного - двух крупных банков. 14% россиян ожидают банкротства ведущих банков.
"В 2018 году резонансных событий такого рода [санации трех крупных банковских групп] уже не было, а сами новости о санации банков перестали быть эмоциональным триггером для населения. Рост уровня доверия банкам в 2018 году может быть обусловлен именно этой стабилизацией информационного фона. Снижение показателя в 2019 году может быть связано с усталостью населения от продолжающегося роста долговой нагрузки", - поясняется в материале.
НОВОСТИ
- 20:30 01.10.2019
- Почти 3,5 млн рулей взыскав суд с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве
- 18:30 01.10.2019
- Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний
- 17:40 01.10.2019
- Решение о сокращении чиновников не принято, компенсации в бюджете являются резервом - Минфин
- 17:12 01.10.2019
- Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село
- 17:00 01.10.2019
- В результате нападения в училище в финском городе Куопио погиб человек, 10 пострадали
- 16:32 01.10.2019
- Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ
- 16:12 01.10.2019
- Платные парковки рядом со школами и поликлиниками могут запретить
- 16:00 01.10.2019
- Более 60% ученых в РФ считают, что реформа РАН ухудшила положение науки в стране
- 15:32 01.10.2019
- Из-за столкновений эвакуируют парламент Гонконга
- 15:12 01.10.2019
- Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать