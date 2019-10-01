Россияне стали меньше доверять банкам - опрос

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверие населения РФ к банкам в 2019 году снизилось на 7 п. п. - до 58%. При этом страховым компаниям доверяют 27% россиян, негосударственным пенсионным фондам - 13%, микрофинансовым организациям - 4%. Об этом говорится в опросе аналитического центра НАФИ, приведенном в обзоре "Потребительские тренды на рынке банковских услуг". Изменение доверия россиян к МФО, страховщикам и НПФ по сравнению с 2018 годом НАФИ не приводит.

В целом, 42% россиян полагают, что российская банковская система будет стабильна и уходить с рынка будут только отдельные мелкие и средние банки. Четверть россиян ожидают банкротства одного - двух крупных банков. 14% россиян ожидают банкротства ведущих банков.

"В 2018 году резонансных событий такого рода [санации трех крупных банковских групп] уже не было, а сами новости о санации банков перестали быть эмоциональным триггером для населения. Рост уровня доверия банкам в 2018 году может быть обусловлен именно этой стабилизацией информационного фона. Снижение показателя в 2019 году может быть связано с усталостью населения от продолжающегося роста долговой нагрузки", - поясняется в материале.



