0
0
0
НОВОСТИ

Почти 3,5 млн рулей взыскав суд с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве

20:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11,5 млн рублей, поданный ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, взыскав с них почти 3,5 млн рулей. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате. Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указывал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 01.10.2019
Россияне стали меньше доверять банкам - опрос
0
115
18:30 01.10.2019
Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний
0
190
17:40 01.10.2019
Решение о сокращении чиновников не принято, компенсации в бюджете являются резервом - Минфин
0
230
17:12 01.10.2019
Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село
0
258
17:00 01.10.2019
В результате нападения в училище в финском городе Куопио погиб человек, 10 пострадали
0
262
16:32 01.10.2019
Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ
0
296
16:12 01.10.2019
Платные парковки рядом со школами и поликлиниками могут запретить
0
277
16:00 01.10.2019
Более 60% ученых в РФ считают, что реформа РАН ухудшила положение науки в стране
0
295
15:32 01.10.2019
Из-за столкновений эвакуируют парламент Гонконга
0
353
15:12 01.10.2019
Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году - Рогозин
0
386

Возврат к списку