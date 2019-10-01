Почти 3,5 млн рулей взыскав суд с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве
20:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11,5 млн рублей, поданный ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, взыскав с них почти 3,5 млн рулей. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.
Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.
Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате. Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать.
Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указывал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.
НОВОСТИ
- 19:30 01.10.2019
- Россияне стали меньше доверять банкам - опрос
- 18:30 01.10.2019
- Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний
- 17:40 01.10.2019
- Решение о сокращении чиновников не принято, компенсации в бюджете являются резервом - Минфин
- 17:12 01.10.2019
- Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село
- 17:00 01.10.2019
- В результате нападения в училище в финском городе Куопио погиб человек, 10 пострадали
- 16:32 01.10.2019
- Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ
- 16:12 01.10.2019
- Платные парковки рядом со школами и поликлиниками могут запретить
- 16:00 01.10.2019
- Более 60% ученых в РФ считают, что реформа РАН ухудшила положение науки в стране
- 15:32 01.10.2019
- Из-за столкновений эвакуируют парламент Гонконга
- 15:12 01.10.2019
- Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать