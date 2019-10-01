Почти 3,5 млн рулей взыскав суд с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11,5 млн рублей, поданный ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, взыскав с них почти 3,5 млн рулей. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате. Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указывал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.