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Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии - Министр обороны

21:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Турции готовы к проведению операции в Сирии по созданию зоны безопасности. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс по зоне безопасности не идет так, как мы бы хотели. Нужно ускорить работу, стремиться к конкретному результату и не терять времени. Мы готовы к операции, в этом вопросе мы не шутим", - приводит его слова агентство Демирорен.

Министр также отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Между тем ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики самостоятельно действовать в рамках создания зоны безопасности, а также сообщил о возможности внезапно войти в Сирию для этих целей.

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