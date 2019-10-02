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Работы по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнений не выполнены - Трутнев

07:20 02.10.2019 Источник: Интерфакс

Программа по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнений не выполнены, виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"С 2013 года (в этом году в городе произошло крупное наводнение - ИФ) прошло уже 6 лет. Президент РФ Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре, чтобы больше мы не сталкивались с рисками для людей, не выплачивали последствия чрезвычайной ситуации, не возмещали ущерб. На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд руб. Работы не выполнены", - сказал Трутнев на совещании по ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре.

Он добавил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"За не вовремя выполненные работы, за излишне потраченные бюджетные средства, которые не привели к необходимому результату, не защитили людей, надо, чтобы кто-то ответил", - добавил полпред.

Он подчеркнул, что задачи по защите города от наводнений должны быть выполнены.

Трутнев добавил, что необходимо оценить эффективность уже построенных гидротехнических сооружений.

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