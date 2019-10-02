Трамп: "Это не импичмент, это переворот"
07:30 02.10.2019 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп раскритиковал расследование демократов, заявив, что они проводят не процедуру импичмента, а переворот.
"Поскольку я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, это переворот", - написал Трамп в своем твиттере.
По его мнению, расследование его предполагаемого злоупотребления властью направлено на то, чтобы "лишить людей власти, их права голоса, их свобод, их Второй поправки, религии, военных, пограничной стены и их Богом данных прав как граждан Соединенных Штатов Америки!"
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