Трамп: "Это не импичмент, это переворот"

07:30 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп раскритиковал расследование демократов, заявив, что они проводят не процедуру импичмента, а переворот.

"Поскольку я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, это переворот", - написал Трамп в своем твиттере.

По его мнению, расследование его предполагаемого злоупотребления властью направлено на то, чтобы "лишить людей власти, их права голоса, их свобод, их Второй поправки, религии, военных, пограничной стены и их Богом данных прав как граждан Соединенных Штатов Америки!"