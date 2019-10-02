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Согласование Киевом "формулы Штайнмайера" стало дипломатической победой ДНР и ЛНР — Никонорова

07:40 02.10.2019

Серьезной дипломатической победой Республик Донбасса стало подписание сегодня (01.10.19) в Минске "формулы Штайнмайера". Об этом вчера заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую стороны согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах «Нормандской четверки». Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке – в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования», — отметила она.

По ее словам, украинские представители «выполнили все условия российский стороны для проведения саммита «нормандской четверки», а значит он может произойти в ближайшее время».

Ранее сегодня в Минске было объявлено о подписании Контактной группой формулы Штайнмайера, которая вводит в действие закон об особом статусе Донбасса — ключевом документе мирного урегулирования конфликта в регионе. Донецкое агентство новостей

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