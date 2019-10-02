ВТО предсказала упадок мировой торговле
07:50 02.10.2019 Источник: Lenta.ru
Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Пересмотр прогноза произошел на фоне напряженности, возникшей из-за торговой войны между США и Китаем.
По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет. Кроме того, это значительно ниже апрельского прогноза по росту торговли, который составлял 2,6 процента. При этом в 2020-м ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7 процента, но и это оказывается хуже весеннего прогноза в 3 процента.
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