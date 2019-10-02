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Тимошенко увидела в "формуле Штайнмайера" угрозу безопасности Украины

08:16 02.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Подписанная украинской стороной «формула Штайнмайера» угрожает безопасности страны, считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее мнению, этот документ может подорвать «территориальную целостность и суверенитет Украины». Тимошенко призвала в Facebook президента Владимира Зеленского срочно созвать лидеров парламентских фракций, чтобы разъяснить, «на какие действия дано согласие».

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