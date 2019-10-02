МИД Австралии заявил об общих интересах с США в расследовании "российского дела"

08:21 Источник: РОСБАЛТ

Помощь, которую Австралия предложила властям США в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, соответствует интересам страны, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн.

По словам Пейн, власти Австралии помогают «ближайшему и наиболее важному союзнику» в силу своих возможностей.

Министр добавила, что не считает, будто Штаты втягивают Австралию в проблемы своей внутренней политики.