МИД Австралии заявил об общих интересах с США в расследовании "российского дела"
08:21 02.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Помощь, которую Австралия предложила властям США в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, соответствует интересам страны, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн.
По словам Пейн, власти Австралии помогают «ближайшему и наиболее важному союзнику» в силу своих возможностей.
Министр добавила, что не считает, будто Штаты втягивают Австралию в проблемы своей внутренней политики.
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