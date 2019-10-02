От Антарктиды откололся огромный айсберг
08:36 02.10.2019 Источник: MIGnews
Ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.
Айсберг откололся в части материка, которую называют Эмери. Здесь это происходит регулярно.
Теперь ученые будут отслеживать движение айсберга с помощью спутников. В перспективе, он может быть опасен для судоходства.
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