От Антарктиды откололся огромный айсберг

08:36 Источник: MIGnews

Ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.

Айсберг откололся в части материка, которую называют Эмери. Здесь это происходит регулярно.

Теперь ученые будут отслеживать движение айсберга с помощью спутников. В перспективе, он может быть опасен для судоходства.