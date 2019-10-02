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Системы С-500 испытали в Сирии - источник

09:00 02.10.2019 Источник: Известия

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить. Испытания уже закончены и признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

От безотказной работы пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя С-500 во многом зависит эффективность всей системы, отмечают военные эксперты.

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