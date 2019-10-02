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Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" может привести к снятию санкций с РФ - Порошенко

09:05 02.10.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие Киевом «формулы Штайнмайера» может привести к снятию санкций с России. Об этом он сказал в видеообращении в своем фейсбуке.

По его словам, данное решение «де-факто означает ослабление или даже снятие санкций» в отношении России.

Порошенко также отметил подписание формулы имеет пророссийский характер и назвал «формулу Штайнмайера» «формулой Путина».

Кроме того, он посчитал этот шаг украинской стороны легимитизирующим потери Киевом Донбасса и Крыма.  Газета.Ru

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