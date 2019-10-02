Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" может привести к снятию санкций с РФ - Порошенко

09:05 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие Киевом «формулы Штайнмайера» может привести к снятию санкций с России. Об этом он сказал в видеообращении в своем фейсбуке.

По его словам, данное решение «де-факто означает ослабление или даже снятие санкций» в отношении России.



Порошенко также отметил подписание формулы имеет пророссийский характер и назвал «формулу Штайнмайера» «формулой Путина».



Кроме того, он посчитал этот шаг украинской стороны легимитизирующим потери Киевом Донбасса и Крыма. Газета.Ru

