Директор ФСИН покидает свой пост - СМИ
09:20 02.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для службы генерал-полковника. В тот же день у него закончился очередной контракт, который продлен не будет. Во вторник уже поздно вечером в сети появилась копия указа президента об освобождении от должностей ряда чиновников, в котором фигурировал и господин Корниенко, однако подлинность документа никто не подтвердил.
Корниенко пришел в 2012 году в ФСИН из Государственной фельдъегерской службы РФ. Последнюю генерал-полковник, много лет прослуживший в органах госбезопасности, возглавлял с 2002 по 2012 год. По информации источника “Ъ”, генерал-полковник месяц назад подал рапорт об уходе в отставку в связи с выслугой лет.
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