0
0
94
НОВОСТИ

Депутаты парламента Нидерландов потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17

09:32 02.10.2019 Источник: Российская газета

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была запретить полеты над регионом, где ведутся боевые действия. Министр иностранных дел страны Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг данной ситуации. "РГ"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 02.10.2019
Путин дал ответ грузинской журналистке о невыполнении обязательств
0
1
10:05 02.10.2019
Северная Ирландия после Brexit может остаться частью единого рынка ЕС
0
40
10:00 02.10.2019
В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"
0
47
09:20 02.10.2019
Директор ФСИН покидает свой пост - СМИ
0
98
09:05 02.10.2019
Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" может привести к снятию санкций с РФ - Порошенко
0
122
09:00 02.10.2019
Системы С-500 испытали в Сирии - источник
0
125
08:51 02.10.2019
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
0
125
08:36 02.10.2019
От Антарктиды откололся огромный айсберг
0
150
08:31 02.10.2019
Наблюдатели ОБСЕ заметили на российско-украинской границе микроавтобус с надписью "Груз 200"
0
162
08:21 02.10.2019
МИД Австралии заявил об общих интересах с США в расследовании "российского дела"
0
155

Возврат к списку