Депутаты парламента Нидерландов потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17
09:32 02.10.2019 Источник: Российская газета
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была запретить полеты над регионом, где ведутся боевые действия. Министр иностранных дел страны Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг данной ситуации. "РГ"
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