В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"
10:00 02.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Нью-Йорка запретили термин «нелегальный мигрант». Это было сделано в рамках кампании по борьбе с дискриминацией. Как передает телеканал CNN, комиссия по правам человека сочла, что чаще всего это словосочетание употребляется в предвзятом и негативном контексте. Нарушителям новых правил грозит штраф до 250 тысяч долларов.
Как отмечается, более трети жителей американского мегаполиса родились за пределами США, а около половины не имеют американского гражданства. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 02.10.2019
- Путин дал ответ грузинской журналистке о невыполнении обязательств
- 10:05 02.10.2019
- Северная Ирландия после Brexit может остаться частью единого рынка ЕС
- 09:32 02.10.2019
- Депутаты парламента Нидерландов потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17
- 09:20 02.10.2019
- Директор ФСИН покидает свой пост - СМИ
- 09:05 02.10.2019
- Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" может привести к снятию санкций с РФ - Порошенко
- 09:00 02.10.2019
- Системы С-500 испытали в Сирии - источник
- 08:51 02.10.2019
- Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
- 08:36 02.10.2019
- От Антарктиды откололся огромный айсберг
- 08:31 02.10.2019
- Наблюдатели ОБСЕ заметили на российско-украинской границе микроавтобус с надписью "Груз 200"
- 08:21 02.10.2019
- МИД Австралии заявил об общих интересах с США в расследовании "российского дела"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать