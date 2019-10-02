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НОВОСТИ

В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"

10:00 02.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Нью-Йорка запретили термин «нелегальный мигрант». Это было сделано в рамках кампании по борьбе с дискриминацией. Как передает телеканал CNN, комиссия по правам человека сочла, что чаще всего это словосочетание употребляется в предвзятом и негативном контексте. Нарушителям новых правил грозит штраф до 250 тысяч долларов.

Как отмечается, более трети жителей американского мегаполиса родились за пределами США, а около половины не имеют американского гражданства.  Эхо Москвы

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