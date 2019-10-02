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Северная Ирландия после Brexit может остаться частью единого рынка ЕС

10:05 02.10.2019 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сделать Евросоюзу предложение, по которому Северная Ирландия после Brexit останется частью единого рынка ЕС до 2025 года. Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на план британского премьера, который условно называется «Две границы на четыре года».

Предполагается, что в Ирландском море будет временная граница и таможенные проверки между Северной Ирландии и Республикой Ирландия.

Сообщается, что срок действия этих мер составит четыре года с момента окончания переходного периода после Brexit.

Как стало известно, данное предложение Джонсон уже обсудил в телефонных переговорах со своими европейскими коллегами.

Отмечается, что план премьера является альтернативой режиму «бэкстоп», который должен обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после выхода Британии из ЕС.  Газета.Ru

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