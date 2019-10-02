Путин дал ответ грузинской журналистке о невыполнении обязательств

10:20

Президент России Владимир Путин ответил грузинской журналистке телеканала "Рустави 2" на ее вопрос о том, когда Россия начнет выводить войска из Абхазии и Южной Осетии и выполнять свои обязательства, данные в 2008 году.

Такой вопрос журналистка выкрикнула после церемонии фотографирования около президентского дворца в Армении, куда Путин прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.



"Мы всегда выполняем свои обещания", — ответил ей глава российского государства. ren.tv

