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НОВОСТИ

Путин дал ответ грузинской журналистке о невыполнении обязательств

10:20 02.10.2019

Президент России Владимир Путин ответил грузинской журналистке телеканала "Рустави 2" на ее вопрос о том, когда Россия начнет выводить войска из Абхазии и Южной Осетии и выполнять свои обязательства, данные в 2008 году.

Такой вопрос журналистка выкрикнула после церемонии фотографирования около президентского дворца в Армении, куда Путин прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Мы всегда выполняем свои обещания", — ответил ей глава российского государства.  ren.tv

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