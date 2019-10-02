США могут потерять мировое господство из-за неверной оценки России - эксперт

11:00 Источник: Газета.Ru

Бывший стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон заявил, что США могут потерять мировое господство или даже прекратить свое существование, если не поймут, что Россия является главной угрозой их национальной безопасности. Об этом сообщает Washington Times.

Томпсон напомнил Вашингтону, что за последние годы обороноспособность российского государства значительно повысилась, и Россия уже не является «раздробленным образованием, которым она была после развала Советского Союза».



Он также напомнил, что российские военные научились «находить и уничтожать» спутники США в космосе.



Томпсон также отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время нуждаются в российских ракетных двигателей, что, по его мнению, является крупным стратегическим недостатком.



Ранее сообщалось, что эксперт оценил заявление Пентагона об утрате превосходства НАТО над Россией. Газета.Ru

