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Указ губернатора Магаданской области о премиях чиновникам аннулировал Верховный суд

11:05 02.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Верховный суд аннулировал указ губернатора Магаданской области о премиях чиновникам. Инстанция признала документ незаконным.

Губернатор Сергей Носов распорядился выплачивать ежемесячные премии в размере двух должностных окладов в случае эффективной работы чиновников. В прокуратуре выступили против этого и обратились в областной суд. Там доводы надзорного ведомства не были приняты во внимание, и тогда была подана апелляция в Верховный суд. Отмечается, что указ главы региона противоречит нормам федерального и областного законодательства.  Говорит Москва

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