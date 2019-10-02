Указ губернатора Магаданской области о премиях чиновникам аннулировал Верховный суд

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Верховный суд аннулировал указ губернатора Магаданской области о премиях чиновникам. Инстанция признала документ незаконным.

Губернатор Сергей Носов распорядился выплачивать ежемесячные премии в размере двух должностных окладов в случае эффективной работы чиновников. В прокуратуре выступили против этого и обратились в областной суд. Там доводы надзорного ведомства не были приняты во внимание, и тогда была подана апелляция в Верховный суд. Отмечается, что указ главы региона противоречит нормам федерального и областного законодательства. Говорит Москва

