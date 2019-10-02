США продадут Украине противотанковые комплексы Javelin - Bloomberg

11:32 Источник: РБК

Госдепартамент США утвердил, а конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых с решением. По данным источников, речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух ракетных установок Javelin.

Агентство указывает, что продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн. РБК