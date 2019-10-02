Чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звезда мировой эстрады первой величины, чешский исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи, - сказала она. - Он умер в кругу близких, находясь с семьей".

