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Чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни

12:00 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звезда мировой эстрады первой величины, чешский исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи, - сказала она. - Он умер в кругу близких, находясь с семьей".

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