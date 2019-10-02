Глава комитета Рады заявил, что Украина "ничего не подписывала" в Минске
12:05 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил, что Украина "ничего не подписывала" по итогами состоявшегося во вторник заседания Контактной группы в Минске, участники которого согласовали "формулу Штайнмайра" о предоставлении особого статуса Донбассу.
"Вчера никто ничего не подписывал", - цитирует агентство УНИАН запись Яременко в "Фейсбуке" по поводу итогов состоявшегося во вторник заседания Контактной группы в Минске. "Представитель Украины в группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", - пояснил он.
Глава внешнеполитического комитета Верховной рады также подчеркнул, что власти Киева не намерены поступаться своими принципами, среди которых он назвал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также право Киева "по- своему трактовать Минские договоренности". При этом он заявил, что Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе.
Украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам в Минске. По данным источника, Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки". По словам источника, представители республик Донбасса, России и ОБСЕ также поставили подписи под письмами с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение.
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