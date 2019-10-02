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Российские пограничники задержали в Японском море еще 64 браконьера из КНДР

12:20 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники задержали 64 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в Японском море. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на 4 рыболовных шхунах", - отметили в спецслужбе.

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