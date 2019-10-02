0
0
70
НОВОСТИ

Минфин поддерживает идею сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов

12:32 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ поддерживает предложение сохранять прожиточный минимум при взыскании долгов, но механизм его реализации пока не понятен. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Да, поддерживаем. Непонятно как это считать, но в целом как идею поддерживаем. Проблема в том, что непонятно, как считать доходы (...) Как идею поддерживаем, как реализовать - непонятно. Ну вот пусть Минэк (который дорабатывал предложение - прим. ТАСС) предложит, как ее реализовать", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 02.10.2019
Добыча нефти в России в 2019 году выросла на 1,5%
0
3
13:05 02.10.2019
Большинство россиян не хотело бы, чтобы их дети получали высшее образование за рубежом - опрос
0
40
13:00 02.10.2019
Рынок газа Китая скоро приблизится к европейскому - Зубков
0
58
12:20 02.10.2019
Российские пограничники задержали в Японском море еще 64 браконьера из КНДР
0
104
12:05 02.10.2019
Глава комитета Рады заявил, что Украина "ничего не подписывала" в Минске
0
137
12:00 02.10.2019
Чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни
0
137
11:32 02.10.2019
США продадут Украине противотанковые комплексы Javelin - Bloomberg
0
173
11:20 02.10.2019
"Газпром" построит "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод
0
211
11:05 02.10.2019
Указ губернатора Магаданской области о премиях чиновникам аннулировал Верховный суд
0
199
11:00 02.10.2019
США могут потерять мировое господство из-за неверной оценки России - эксперт
0
190

Возврат к списку