Рынок газа Китая скоро приблизится к европейскому - Зубков

13:00 Источник: Интерфакс

Рынок газа в Китае в скором времени может приблизиться к европейскому по объемам потребления в 750-780 млрд кубометров в год, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на РЭН.

"Я думаю, что рынок газа Китая будет только расти. И через какое-то время, может, даже не очень большое, это будет такой же рынок, как европейский, порядка 750-780 млрд куб. м", - сказал он.

