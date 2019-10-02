Рынок газа Китая скоро приблизится к европейскому - Зубков
13:00 02.10.2019 Источник: Интерфакс
Рынок газа в Китае в скором времени может приблизиться к европейскому по объемам потребления в 750-780 млрд кубометров в год, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на РЭН.
"Я думаю, что рынок газа Китая будет только расти. И через какое-то время, может, даже не очень большое, это будет такой же рынок, как европейский, порядка 750-780 млрд куб. м", - сказал он.
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