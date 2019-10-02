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НОВОСТИ

Рынок газа Китая скоро приблизится к европейскому - Зубков

13:00 02.10.2019 Источник: Интерфакс

Рынок газа в Китае в скором времени может приблизиться к европейскому по объемам потребления в 750-780 млрд кубометров в год, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на РЭН.

"Я думаю, что рынок газа Китая будет только расти. И через какое-то время, может, даже не очень большое, это будет такой же рынок, как европейский, порядка 750-780 млрд куб. м", - сказал он.

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