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Большинство россиян не хотело бы, чтобы их дети получали высшее образование за рубежом - опрос

13:05 02.10.2019

ВЦИОМ представил данные исследования о желании россиян учить детей за рубежом.

Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Напротив, треть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за границей (30%).

В списке стран, куда их дети или внуки могли бы поехать учиться, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).

Основной причиной, стимулирующей желание отправить своих детей или внуков на обучение за рубеж выступает убеждение в том, что за границей качественное (современное, углубленное, престижное) образование (47%).

Основная причина отсутствия желания отправить детей учиться за границу заключается в удовлетворенности качеством отечественного образования – 39% считают, что оно в нашей стране достойное и ничем не хуже заграничного.

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