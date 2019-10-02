Большинство россиян не хотело бы, чтобы их дети получали высшее образование за рубежом - опрос

13:05

ВЦИОМ представил данные исследования о желании россиян учить детей за рубежом.

Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Напротив, треть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за границей (30%).

В списке стран, куда их дети или внуки могли бы поехать учиться, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).



Основной причиной, стимулирующей желание отправить своих детей или внуков на обучение за рубеж выступает убеждение в том, что за границей качественное (современное, углубленное, престижное) образование (47%).



Основная причина отсутствия желания отправить детей учиться за границу заключается в удовлетворенности качеством отечественного образования – 39% считают, что оно в нашей стране достойное и ничем не хуже заграничного.

