Большинство россиян не хотело бы, чтобы их дети получали высшее образование за рубежом - опрос
13:05 02.10.2019
ВЦИОМ представил данные исследования о желании россиян учить детей за рубежом.
Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Напротив, треть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за границей (30%).
В списке стран, куда их дети или внуки могли бы поехать учиться, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).
Основной причиной, стимулирующей желание отправить своих детей или внуков на обучение за рубеж выступает убеждение в том, что за границей качественное (современное, углубленное, престижное) образование (47%).
Основная причина отсутствия желания отправить детей учиться за границу заключается в удовлетворенности качеством отечественного образования – 39% считают, что оно в нашей стране достойное и ничем не хуже заграничного.
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