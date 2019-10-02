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Добыча нефти в России в 2019 году выросла на 1,5%

13:20 02.10.2019 Источник: RNS

Добыча нефти в России выросла в январе — сентябре 2019 года на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 418,897 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Добыча нефти в России в сентябре составила 46,043 млн тонн.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — сентябре снизилась на 1,1%, до 214,623 млн тонн. Экспорт нефти в дальнее зарубежье увеличился в январе — сентябре на 5,9% — до 186,415 млн тонн. Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, возросли на 5,7% — до 201,067 млн тонн. 

Экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился в январе — сентябре на 2,4% и составил 13,118 млн тонн.  RNS

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