Ленинградская армия ВВС и ПВО получила системы С-400

13:32 Источник: Интерфакс

Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) получила зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в рамках программы по перевооружению, сообщает пресс-служба ЗВО.

После приёма техники на полигоне "Капустин Яр" (Волгоградская область) военные выполнили пробные боевые пуски по гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ".



"По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

