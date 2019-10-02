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Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

14:00 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко. "Указа [об отставке Корниенко] не было, он не публиковался", - сказал Песков журналистам.

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