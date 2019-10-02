Последователи ИГ терроризируют половину Африки - Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) переплелись с другими террористическими группировками, которые действуют на территории Африки, и угрожают половине африканского континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Игиловцы тесно переплелись с террористическими группировками уже в Африке. Это и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в исламском Магрибе и "Боко Харам", и "Аш-Шабаб". И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента. Особенно бесчинствует в Сахаро-Сахельском регионе", - сказал он.

