Последователи ИГ терроризируют половину Африки - Лавров
14:12 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) переплелись с другими террористическими группировками, которые действуют на территории Африки, и угрожают половине африканского континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Игиловцы тесно переплелись с террористическими группировками уже в Африке. Это и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в исламском Магрибе и "Боко Харам", и "Аш-Шабаб". И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента. Особенно бесчинствует в Сахаро-Сахельском регионе", - сказал он.
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